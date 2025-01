Juventus-Milan, Giuntoli: “Kolo Muani? Un disguido burocratico. Cambiaso…”

"La classifica? Non siamo soddisfatti, vogliamo fare di più. La vittoria è la cosa più importante, ma quando sei in un momento di crescita devi anche valutare la prestazione e non solo il risultato. Kolo Muani? Hanno avuto un disguido burocratico ma in settimana si risolverà, siamo sereni. Vlahovic? Ha fatto solo un allenamento e il mister non lo ha fatto giocare dall'inizio. Cambiaso? Sul mercato vogliamo colmare dei problemi avuti a causa degli infortuni, non pensiamo alle cessioni e di offerte non ne sono arrivate".