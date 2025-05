In vista della prossima sessione di calciomercato il Milan potrebbe tornare alla carica per Junior Firpo. La notizia era giunta qualche giorno fa per bocca di Matteo Moretto, che per primo aveva dato questa indiscrezione, spiegando come ancora non fosse stata attuata alcuna mossa in tal senso. Con le voci della possibile offerta dell'Al-Hilal per Theo Hernandez, a questo punto, si alzano le quotazioni relative ai nomi dei suoi eventuali sostituti.