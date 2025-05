La cessione che fa discutere. Il Milan, Reijnders e una gestione ingenua con il City

Secondo punto, il Milan non ha, sempre in teoria, bisogno di vendere nessuno entro il 10 giugno, data limite per l'attuale esercizio stagionale. Il Manchester City , al contrario, vuole acquistarlo il prima possibile, così che Reijnders possa essere arruolabile per il nuovo Mondiale per Club . Le dinamiche sopracitate riguardano proprio questa situazione, giacché il Milan potrebbe benissimo approfittare dell'urgenza inglese per guadagnare una cifra certamente più alta dei 75 milioni vociferati . Il perché non lo faccia rimane un mistero.

Terzo e ultimo punto. Reijnders non ha rinnovato il proprio contratto con il Milan in una situazione qualsiasi. Anzi, il nazionale olandese ha prolungato fino al 2030 quando la stagione rossonera era già bella che compromessa. Insomma, la sua volontà l'aveva espressa in modo chiaro, facilitando così una trattativa che lo vedeva convinto di rimanere in rossonero. Difatti, ci chiediamo come mai una società, esclusa dalle coppe europee e con un nuovo allenatore, vada così facilmente a privarsi di uno dei suoi giocatori migliori. "Non c'è nessuna necessità di fare sacrifici", ribadiamo, ma allora come mai, sulla lista dei partenti, non vi sono quei giocatori che hanno deluso e che potrebbero comunque portare un bel gruzzoletto? Anche questa volta, il perché, rimane un mistero.