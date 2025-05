Milan, Ricci e Reijnders: differenze radicali. I numeri sono chiari

Secondo le ultime notizie di calciomercato, il Milan sarebbe pronto a cambiare faccia al proprio centrocampo. In uscita ci sarebbe Tijjani Reijnders , sul quale ci sarebbe il fortissimo pressing del Manchester City. Una volta ceduto l'olandese, i rossoneri dovrebbe gettersi su Samuele Ricci e chiudere il colpo dal Torino. Un cambio a livello di ruolo, ma che potrebbe non essere abbastanza. I due giocatori sembrano essere molto diversi. Abbiamo analizzato le loro stagioni in Serie A basandoci sui dati per avere chiare le caratteristiche di entrambi.

Milan, Ricci e Reijnders: due pianeti distanti. Ai rossoneri servirà ...

Andiamo a vedere i loro numeri stagionali in Serie A grazie ai numeri e alle statistiche di 'Opta' e 'Sofascore' per PianetaMilan. Simili le partite giocate (34 contro 37), ma come valutazione Reijnders sfonda il 7, con Ricci che resta sotto. Il confronto gol e assist è chiaramente a favore dell'olandese: 2 totali per Ricci, 14 totali per Reijnders. Così come le grandi occasioni create: otto dal rossonero, zero dal granata. Passaggi precisi molto simili. Ricci vince sui palloni recuperati di media, mentre perde (di poco) sugli intercetti. Il centrocampista italiano vince nettamente anche sui duelli vinti.