Milan, Ordine: 'Reijnders? Ho un sospetto. Al suo posto vorrei ...'

Emiliano Guadagnoli Redattore 31 maggio 2025 (modifica il 31 maggio 2025 | 09:31)

"Il Milan ha fatto una robusta cura di calcio e competenza. Tare mi piace come è arrivato: fatti e subito a lavoro. Prima mossa la scelta dell'allenatore. Primo: Allegri è un'altra dose di competenza e conoscenza. Ha seguito tutte le partite del Milan. Secondo: è un uomo concreto. Terzo: nessun bonus per la qualificazione in Champions, ma solo per lo Scudetto". Così Franco Ordine, giornalista, parla in un video per 'Il Giornale' sul Milan, l'arrivo di Allegri ed Ederson come possibile sostituto di Reijnders.