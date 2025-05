Carlo Pellegatti, tifoso rossonero, fa il punto sul calciomercato del Milan. Cessioni, Samuele Ricci e non solo. Ecco il suo parere

"Allegri sento che voglia assolutamente continuare con Maignan. Mi auguro che Tare lavori sull'ingaggio". Così Carlo Pellegatti, tifoso rossonero, fa il punto sul calciomercato del Milan. Cessioni, Samuele Ricci e non solo. Ecco il suo parere su 'YouTube': "Da gennaio si parla di Samuele Ricci. Mi dissero che c'era interesse per l'estate. Mi hanno confermato che la pista ora è calda. E' l'obiettivo del Milan. Attenzione non prendono Ricci al posto di Reijnders, sono due cose a parte. La qualità dell'olandese mi auguro venga sostituita da un giocatore con altrettanta qualità".