"Tijjani Reijnders è stato venduto, ed è stato raggiunto l’accordo col City per 75 milioni di euro, è una notizia brutta". Carlo Pellegatti, tifoso rossonero, fa il punto sul calciomercato del Milan e su Reijnders. Rivelazione sul budget. Ecco il suo pensiero su 'YouTube': "Non siamo abituati noi del Milan a vendere i nostri giocatori migliori. Ed è una notizia brutta. Ma dato che ci stavano dando questo veleno tutti i giorni diciamo così che è un po’ meno dolorosa perché non è una notizia a sorpresa, ci avevano abituato, ci avevano dato goccia per goccia il veleno della cessione di Tijjani Reijnders".