"Ieri plenipotenziari del Manchester City erano in sede per parlare con il Milan per Tijjani Reijnders. Se arrivano circa 70 milioni...Non dobbiamo essere contenti, ma si può rimediare prendendo giocatori importanti. Ne segnalo tre che piacciono sicuramente a Massimiliano Allegri". Carlo Pellegatti, tifoso rossonero, ha parlato del calciomercato del Milan. Tre nomi a centrocampo per Massimiliano Allegri, pronto a tornare sulla panchina del Milan