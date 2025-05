Milan, Leao punto fermo del nuovo corso rossonero con Allegri

Milan, Allegri riparte dalla conferma di Leão

Uno di questi, forse il principale, è il ruolo di Leão. La sua posizione, per il 'CorSera', era in bilico dopo l'ultima, deludente annata. In caso di una buona offerta sarebbe stato venduto. Qualcosa, però, con l'arrivo di Allegri è cambiato. Nelle ultime ore, la rivelazione, il giocatore ha ricevuto rassicurazioni: resterà in rossonero.