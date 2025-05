Calciomercato Milan, emerge un nome come erede di Theo Hernández

Maggio sta per volgere al termine, la prima finestra di calciomercato per l'estate (dal 1° al 10 giugno) sta per arrivare e il Milan è già, come ampiamente nelle previsioni, più che protagonista della sessione. Tanto per le operazioni in entrata, quanto per quelle in uscita. Oggi ci concentriamo, nello specifico, su ciò che potrebbe accadere sulla fascia sinistra della difesa. Territorio indiscusso, nelle ultime sei stagioni, di Theo Hernández. Una fascia che, però, potrebbe cambiare padrone nel corso di questi mesi. Vediamo come. PROSSIMA SCHEDA