Milan, rifiutata la prima offerta del Manchester City per Reijnders

Reijnders tra Milan e Manchester City

Gli inglesi stanno insistendo per averlo, subito, ma nel progetto del Milan - ha spiegato la 'rosea' - Reijnders è ritenuto una pedina importante per il futuro. Anche se resistere a certe offerte non è semplice. Per il club ma soprattutto per il calciatore. Reijnders è molto affascinato dalla possibilità di essere allenato da Guardiola, per giunta giocando in Champions League e in Premier League, il campionato più bello d'Europa.