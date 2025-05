Sul motivo della stagione difficile: "Non si può parlare di una ragione, perché siamo talmente distanti dalle aspettative e da quello che volevamo che ce ne sono tanti. Da domani aggiustiamo perché la prossima stagione non può essere questa".

Sulla possibile offerta per Reijnders: "Io mi focalizzerei non sui giocatori in partenza, ma su quello che vogliamo fare per rinforzare la rosa. Sono stati fatti tanti errori. Non c'è nessuna necessità di fare sacrifici".