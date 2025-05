Dove vedere Milan-Monza in diretta tv o streaming: Sky o DAZN?

Alle ore 20:45 c'è Milan-Monza a 'San Siro'. Ecco dove seguire in diretta on line streaming il match dei rossoneri su internet

Milan-Monza , in diretta tv e in streaming, tutte ciò che c'è da sapere. Questa sera, alle ore 20:45 , si disputerà, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, la sfida Milan-Monza, valevole per la 38^ e ultima giornata del campionato di Serie A 2024-2025 .

Il Milan di Sérgio Conceição, attualmente, è 9° in classifica, con 60 punti, frutto di 17 vittorie, 9 pareggi e 11 sconfitte in 37 partite disputate. L'anno venturo i rossoneri non disputeranno le coppe europee. Il Monza dell'ex Alessandro Nesta, invece, è 20° (ultimo) in graduatoria, con 18 punti, frutto di 3 vittorie, 9 pareggi e 25 sconfitte, sempre in 37 gare giocate. Nella prossima stagione i brianzoli giocheranno in Serie B.