Calciomercato Milan, in attacco si punta di nuovo una vecchia fiamma

La stagione 2024-2025 del Milan si concluderà, ufficialmente, questa sera a 'San Siro' contro il Monza, ma l'attenzione dei tifosi ora come ora è rivolta unicamente al calciomercato. Nell'aria, infatti, c'è scoramento: i sostenitori del Diavolo, delusi dalla sconfitta in finale di Coppa Italia e dall'esclusione dalle coppe europee nella prossima stagione, non vedono l'ora di accogliere nuovi giocatori. Elementi di qualità che possano contribuire al rilancio dei rossoneri in grande stile. Per esempio, c'è un attacco totalmente da rifare o quasi. PROSSIMA SCHEDA