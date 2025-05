Junior Firpo, ex Betis e Barcellona oggi al Leeds United, è un obiettivo del Milan per il calciomercato estivo nel ruolo di terzino sinistro

In attesa di capire che ne sarà di Theo Hernández, il Milan - a prescindere dal futuro del terzino sinistro francese - sta cercando, per questa sessione estiva di calciomercato, un altro interprete del ruolo: secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, il Diavolo ha recentemente effettuato un sondaggio per Junior Firpo.