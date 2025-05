Calciomercato Milan, settimane decisive per Theo Hernández: il punto

Theo Hernández via dal Milan in questo calciomercato estivo? È un'ipotesi, ma non è l'unica sul piatto. Presto un colloquio con Igli Tare

Daniele Triolo Redattore 28 maggio 2025 (modifica il 28 maggio 2025 | 09:17)

Secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, Theo Hernández, terzino sinistro del Milan che, fino ad oggi, non ha trovato l'accordo per il rinnovo del suo contratto, attende a breve un colloquio con il nuovo direttore sportivo rossonero, Igli Tare. Theo vuole capire definitivamente le strategie del club di Via Aldo Rossi su di lui in vista del calciomercato estivo.