Calciomercato Milan, già individuato il perfetto vice di Giménez

Manca qualche giorno, ormai, all'inaugurazione della prima finestra estiva di calciomercato (dal 1° al 10 giugno) e il Milan non vuole farsi cogliere impreparato. Il club di Via Aldo Rossi ha archiviato, mandando giù bocconi amari, la stagione 2024-2025 e ora l'intenzione di proprietà e società è quella di un rilancio in grande stile. Nonostante il Diavolo non prenderà parte alle coppe europee e malgrado il buco di bilancio che si verrà a creare per questo motivo. Non si può mollare proprio ora, altrimenti il rischio di scivolare nell'anonimato del calcio italiano è reale e dietro l'angolo.