Reijnders protagonista: il centrocampista punta a superare il record di Nocerino

Giovedì sera, alle 20:45, il Milan scenderà in campo a Bologna per il recupero della 9ª giornata di Serie A: Reijnders vicino ad un record

Giovedì sera, alle 20:45, il Milan scenderà in campo a Bologna per il recupero della 9ª giornata di Serie A, consapevole che questa partita potrebbe rappresentare l'ultima occasione per restare in corsa per la qualificazione alla prossima Champions League. Attualmente a -8 dalla Juventus, quarta in classifica, il Milan ha l’obiettivo di ridurre il gap a -5, mantenendo vive le speranze di centrare la qualificazione, ma dovrà riscattarsi subito dopo il pesante KO subito contro il Torino.