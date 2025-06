Calciomercato Milan, Allegri vuole Ricci per un motivo. E su Leoni ...

"Massimiliano Allegri ripartirà dalla Serie A". Scrive così 'Tuttosport' secondo il quale il Milan starebbe progettando un calciomercato fatto di rinforzi provenienti dal campionato italiano. Il primo nome della lista sarebbe quello di Samuele Ricci. Il centrocampista del Torino e della nazionale sarebbe stato individuato da tempo come elemento su cui rifondare la linea mediana che dovrebbe dire addio a Reijnders. Per Allegri sarebbe un giocatore importante per riportare Fofana al ruolo di mezzala di inserimento. L'allenatore rossonero avrebbe indicato anche Nicolussi Caviglia del Venezia.