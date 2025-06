Occhi carichi di grinta e voglia di correre per pressare Sommer e il primo possesso dell'Inter. Un lavoro fondamentale per il PSG, che ha tolto gran parte di gioco alla squadra di Simone Inzaghi. E molti tifosi del Milan si chiedono perché Leao non può fare la stessa cosa? Il francese veniva da anni deludenti, specialmente al Barcellona, ma ha cambiato passo quest'anno con Luis Enrique: 21 gol e 8 assist in Ligue 1 e 8 gol e 6 assist in Champions League. Numeri stellari, ma tutto parte dal discorso fatto a Mbappé: ci vuole impegno anche in difesa, voglia di decidere una partita non solo con il gol e metterci sempre tutto in campo. Leao deve cambiare proprio sotto questo aspetto: Dembélé è un esempio da prendere al volo. Rafa deve fare il famoso switch sotto il punto di vista dell'atteggiamento anche in fase di non possesso per trovare continuità anche in fase realizzativa. Chissà se Allegri riuscirà in questo complicato lavoro.