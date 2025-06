Milan, Allegri contro Conte. In Serie A torna uno degli scontri che ha caratterizzato lo scorso decennio del campionato italiano. I due allenatori, infatti, si ritroveranno contro dopo stagioni in cui non si sono ritrovati. La sfida si era incendiata nella stagione 2011-12 quando il Milan Campione d'Italia in carica partiva con tutti i favori del pronostico per potersi confermare. Mentre la Juventus, col neo allenatore Antonio Conte, doveva ripartire dopo annate difficili. Lo scontro fu equilibrato fine alla fine con lo storico 1-1 a San Siro del famosissimo gol non gol di Muntari. Da quel momento i bianconeri riuscirono a prevalere e aprire il ciclo di Conte. Il Milan, invece, andò verso il ridimensionamento della rosa con cessioni importanti come quella di Ibrahimovic e Thiago Silva. Allegri fu esonerato nel 2014 e tornò nel calcio italiano solo proprio al posto di Conte, che nel frattempo decise di allenatore l'Italia e poi Chelsea e Tottenham (con la parentesi Inter).