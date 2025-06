Anellucci rivela: “Conte non era intenzionato a restare al Napoli”

"Voglio fare i complimenti al Napoli e a Aurelio De Laurentiis per aver fatto un autentico capolavoro. Ripartire dopo una stagione come quella post Scudetto del 2023 non era facile, il patron ha fatto all in sul miglior allenatore su piazza, e ha dato vita a quello che è lo Scudetto di Antonio Conte, la celebrazione del suo lavoro e della sua dedizione. E un ancor un più grande capolavoro è stato trattenere il tecnico, che so da fonti certe che non era intenzionato a restare. A fare la differenza è stato anche l'amore di Napoli, che solo chi l'ha vissuta può capire che impatto possa avere".