Il PSG demolisce l’Inter: Ibrahimovic si congratula. Ecco il suo messaggio

Un dominio totale quello che ieri sera ha accesso il cielo di Monaco di Baviera. Il PSG demolisce l'Inter in finale di Champions League: un 5-0 che lascia spazio a pochi dubbi. Per i nerazzurri nessuna reazione dopo il doppio vantaggio nella prima mezzora dei parigini. Nella ripresa il tracollo completo. Anche Zlatan Ibrahimovic, oggi advisor di RedBird, ha postato sui social le sue congratulazioni per il trionfo del PSG in Champions League.