Milan, Allegri e Ibrahimovic: storie di un rapporto complesso

'Tuttosport' ricorda le parole di Ibrahimovic durante la presentazione di Paulo Fonseca come nuovo allenatore del Milan: "Al Milan serve un allenatore non un manager. Di Conte non ne abbiamo discusso perché con i criteri che avevamo, non era quello che cercavamo". Dopo la stagione fallimentare, anche lo svedese avrebbe cambiato idea. Al Milan serve un allenatore in grado di rimettere in piedi la squadra dopo una stagione complessa. Come scrive il quotidiano, Ibrahimovic potrebbe avere sotterrato vecchi rancori nei confronti di Massimiliano Allegri, nuovo allenatore del Milan.