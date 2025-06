Milan, Allegri: messaggio chiaro e tondo a Leao. Ecco quale

Come scrive 'Il Corriere dello Sport' con l'arrivo di Tare e Allegri, al Milan è attesa una piccola rivoluzione. Si parla già di cessioni importanti come quelle di Reijnders e Theo Hernandez. Chi dovrebbe restare è Rafael Leao. Il portoghese dovrebbe vestire ancora rossonero su richiesta esplicita di Allegri e volere dello stesso esterno numero 10. Secondo il quotidiano, l'allenatore apprezzerebbe Leao dai tempi della Juventus e non si farebbe scappare l'occasione di allenarlo. Nelle prime ore da tecnico del Milan, Allegri avrebbe sentito Leao, sia direttamente che tramite la società. Questo il suo messaggio: «Voglio che resti». Allegri sarebbe pronto a esaltarne i pregi e limitare i difetti.