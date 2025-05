Milan, Leao via? Passerini rivela: 'Allegri ne sta parlando con Tare e ...'

"Allegri, a chi gli sta vicino, ha fatto capire di avere le idee molto chiare. Il Milan verrà sistemato e ne sta già parlando con Tare. Un esempio: Leao non era sul mercato, ma di fronte ad una offerta importante il Milan lo avrebbe lasciato andare. In queste ore, il Milan ha rassicurato Rafa sulla sua permanenza e sulla sua centralità nella prossima stagione. Allegri ha ribadito la centralità di Leao in questa squadra. Non ero sicuro che sarebbe stato così, ma effettivamente non sorprende così tanto".