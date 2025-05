Milan, Ravezzani: "Leao non ha stoffa da leader. Allegri? Non so se basterà"

"Per me il grande equivoco del Milan è Leao. Non ha stoffa del leader, ha deluso tutti i tecnici (Pioli, Fonseca, Conceicao) e gioca in modo intermittente. Resta un eterno giovane, e al Milan servirebbe un uomo. Non ha offerte. Con Allegri farà la seconda punta. Non so se basterà".