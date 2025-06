Milan, Reijnders 'stregato da Guardiola: Rabiot da Allegri? L'incrocio

Secondo la 'rosea', Reijnders, che sarebbe 'stregato da Pep Guardiola ', spingerebbe per andare a giocare in Inghilterra , dove guadagnerà oltre il doppio di adesso e continuerà a giocare in Champions League . Per la sua sostituzione, il nuovo allenatore del Milan, Massimiliano Allegri , vorrebbe una mezzala fisica.

Gli piacerebbe, per il quotidiano sportivo nazionale, ricongiungersi con Rabiot, già allenato alla Juventus. Il centrocampista francese, classe 1995, non chiude al suo ex tecnico. Si può liberare dall'Olympique Marsiglia, per un accordo tra le parti, per poco più di 10 milioni di euro.