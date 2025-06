Calciomercato Milan, Reijnders vicino al Manchester City: le cifre

Calciomercato Milan, il Manchester City insisterà per Reijnders — Giorgio Furlani, CEO rossonero, ha detto come il Diavolo non necessitasse di 'sacrifici' in uscita sul mercato, ma, chiaramente, un'offerta molto importante per Reijnders farebbe saltare il banco. Per 'Tuttosport', il Milan non vorrebbe privarsi di Reijnders e il giocatore non ha manifestato una precisa volontà di andare via. Ma il Manchester City e Pep Guardiola rischiano di essere una tentazione difficile da respingere.

Sia per il Milan, nel caso in cui gli inglesi mettessero sul piatto 75 milioni di euro, sia per il giocatore, che continuerebbe a giocare in Champions League, ereditando il posto in squadra di Kevin De Bruyne e andando a guadagnare quasi 10 milioni di euro netti a stagione.

Milan e Manchester City, la scorsa settimana, hanno avuto un contatto diretto: prima proposta, circa 60 milioni di euro, respinta. Per il quotidiano torinese, non ci sarebbe ancora l'accordo. Servirà di più. Ma la fumata bianca sembra essere dietro l'angolo. I 'Citizens' hanno fretta, vogliono Reijnders subito, per il Mondiale per Club. Ovviamente la fretta del City non è la stessa del Milan.

Il club rossonero, infatti, potrebbe racimolare diversi milioni di euro durante l’estate dalle uscite di molti giocatori in esubero e fuori dal progetto. Però Reijnders è in cima alla lista dei partenti e la nuova offerta presto arriverà a 'Casa Milan'. Sarà presa in esame soltanto se, tra base fissa e bonus, si toccherà quota 70 milioni di euro, meglio 75. Una parte di quelli andrà su Samuele Ricci del Torino.