Da ormai qualche sessione di calciomercato a questa parte il Milan è interessato fortemente a Samuele Ricci, centrocampista del Torino. Finora il presidente Urbano Cairo ha sempre alzato il muro, facendo richieste spropositate o comunque dichiarando che il mediano italiano non si sarebbe mosso dal club granata. I tempi, però, potrebbero essere maturi per una sua partenza, anche perché in casa rossonera si potrebbe liberare un posto in caso di addio di Tijjani Reijnders. Se è vero che uno non è il naturale sostituto dell'altro, in ogni caso il Diavolo può riutilizzare il gruzzolo guadagnato dalla vendita dell'olandese per investirlo.