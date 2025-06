Milan, con Allegri la difesa prima di tutto. Ma sarà a 3 o a 4? Ecco le varianti

Per trovare una risposta bisognerà capire quali saranno gli sviluppi di mercato poiché, così restando, il Milan sembra essere una squadra da difesa a 3. Tuttavia, l'eventuale addio di Theo Hernandez e quello di uno tra Tomori e Thiaw, senza contare il possibile innesto di un nuovo terzino destro, potrebbe cambiare la carte in tavola. Alla Juventus, Allegri ha quasi sempre preferito un roccioso trio difensivo, ma nelle sue ultime esperienze in rossonero, ormai vecchie 11 anni, l'allenatore italiano non si è mai mosso dalla difesa a 4.