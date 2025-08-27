Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, parla anche del Milan e fa il punto su Adrien Rabiot. Ecco le ultime novità
Giorni di fuoco per il calciomercato del Milan. Manca sempre meno alla fine delle trattive estive, ma il club potrebbe chiudere ancora molte operazioni in entrata e in uscita. La dirigenza, infatti, starebbe ancora lavorando per quanto riguarda l'attacco, il centrocampo e la difesa. Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, parla anche del Milan e fa il punto su Adrien Rabiot. Ecco le ultime novità da 'YouTube'.
Calciomercato Milan, Romano su Rabiot
"Rabiot, servono 15 milioni di euro, non si scende. Nessuno scambio per Bennacer. Il Milan parla con la mamma agente del giocatore, nessuna trattativa al momento col Marsiglia. C'è anche una possibilità che possa restare".