Calciomercato Milan, Romano: “Rabiot, niente scambio con Bennacer. La richiesta”

Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, parla anche del Milan e fa il punto su Adrien Rabiot. Ecco le ultime novità
Giorni di fuoco per il calciomercato del Milan. Manca sempre meno alla fine delle trattive estive, ma il club potrebbe chiudere ancora molte operazioni in entrata e in uscita. La dirigenza, infatti, starebbe ancora lavorando per quanto riguarda l'attacco, il centrocampo e la difesa. Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, parla anche del Milan e fa il punto su Adrien Rabiot. Ecco le ultime novità da 'YouTube'.

"Rabiot, servono 15 milioni di euro, non si scende. Nessuno scambio per Bennacer. Il Milan parla con la mamma agente del giocatore, nessuna trattativa al momento col Marsiglia. C'è anche una possibilità che possa restare".

Vedremo se il Milan riuscirà a prendere davvero l'ex giocatore della Juventus. Rabiot potrebbe unirsi alla rivoluzione estiva nel reparto: il Milan infatti ha chiuso già i colpi Modric, Jashari e Ricci. Nel caso in cui dovesse arrivare il francese, Musah potrebbe essere ceduto all'Atalanta.

