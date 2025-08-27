Giorni di fuoco per il calciomercato del Milan. Manca sempre meno alla fine delle trattive estive, ma il club potrebbe chiudere ancora molte operazioni in entrata e in uscita. La dirigenza, infatti, starebbe ancora lavorando per quanto riguarda l'attacco, il centrocampo e la difesa. Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, parla anche del Milan e fa il punto su Adrien Rabiot. Ecco le ultime novità da 'YouTube'.