Moretto: “Harder, il Milan sta decidendo se ritirarsi”. Il punto sulle cessioni

Matteo Moretto, esperto di calciomercato, fa il punto sul Milan: Harder (qui la nostra esclusiva), Chuwkueze, Musah e Rabiot
"Harder non è mai stato chiuso, non c'è mai stato accordo totale con l'entourage del giocatore. Restano vive altre piste tra cui il Rennes e club inglesi. Vuole scegliere con accuratezza. Non si è mai arrivati alle firme. Il Milan sta decidendo se ritirarsi dalla trattiva, al momento è congelata. Si valutano già alternative". Matteo Moretto, esperto di calciomercato, fa il punto sul Milan: Harder (qui la nostra esclusiva), Chuwkueze, Musah e Rabiot. Ecco le ultime novità da 'YouTube'.

Milan, Moretto: "Harder mai chiuso, non c'era l'accordo". Due cessioni e il punto su Rabiot

"Chukwueze, trattativa avanzata per 25 milioni di euro al Fulham. Da capire se sarà un trasferimento a titolo definito o in prestito con diritto che poi diventa obbligo di riscatto. Il giocatore ha detto si al Fulham. Parti vicini anche per Musah all'Atalanta. Altri contatti per chiudere".

Parla anche Fabrizio Romano: "Rabiot, servono 15 milioni di euro, non si scende. Nessuno scambio per Bennacer. Il Milan parla con la mamma agente del giocatore, nessuna trattativa al momento col Marsiglia. C'è anche una possibilità che possa restare".

