Moretto: “Harder, il Milan sta decidendo se ritirarsi”. Il punto sulle cessioni

"Harder non è mai stato chiuso, non c'è mai stato accordo totale con l'entourage del giocatore. Restano vive altre piste tra cui il Rennes e club inglesi. Vuole scegliere con accuratezza. Non si è mai arrivati alle firme. Il Milan sta decidendo se ritirarsi dalla trattiva, al momento è congelata. Si valutano già alternative". Matteo Moretto, esperto di calciomercato, fa il punto sul Milan: Harder (qui la nostra esclusiva), Chuwkueze, Musah e Rabiot. Ecco le ultime novità da 'YouTube'.