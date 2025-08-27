Calciomercato Milan, Comuzzo torna di moda! Ecco i nomi in difesa

Calciomercato Milan, si potrebbe cercare un altro difensore in questi ultimi giorni di agosto: torna di moda il nome di Pietro Comuzzo
Calciomercato Milan, ci potrebbero essere giorni di caos per quanto riguarda i rossoneri. Tante le possibili operazioni che si potrebbero definire in queste ultime ore. La dirigenza rossonera starebbe lavorando sull'attacco e il centrocampo, ma non sarebbe escluso un possibile investimento per un altro centrale di difesa dopo l'arrivo di De Winter dal Genoa. Il club, infatti, potrebbe assecondare l'allenatore Massimiliano Allegri, che vorrebbe un'altra opzione per il reparto oltre ai 4 centrali già presenti in rosa.
Calciomercato Milan, Comuzzo torna di moda
—
Secondo Calciomercato.com, l'idea del Milan sarebbe quella di investire su un nome in difesa: per questo sarebbe tornato un interesse per PietroComuzzo della Fiorentina, che non sarebbe più ritenuto incedibile da parte della viola. Un altro nome potrebbe essere quello di Merih Demiral dell'Ahli.