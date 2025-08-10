Milan, chi è il profilo più adatto per sostituire Thiaw? Ecco l’analisi

Milan, il confronto tra Thiaw, Comuzzo, Leoni e De Winter

Malick Thiaw — Il centrale tedesco del Milan, classe 2001 (24 anni), alto 194 cm, è un profilo molto abile nell’impostazione con il 94% di precisione nei passaggi e ben il 68% nei lanci lunghi. Anche nei duelli uomo su uomo se la cava discretamente: 0,7 intercetti a partita, 1,1 tackle a partita e il 59% di duelli vinti. Pecca però talvolta nelle letture difensive, aspetto che nella passata stagione gli è costato caro in più di un’occasione. In stagione ha collezionato 1803 minuti in 22 presenze, ricevendo 2 cartellini gialli.

Giovanni Leoni — Il giovane difensore italiano del Parma classe 2006 (18 anni), è alto 196 cm e come Thiaw è molto abile nei duelli (61% di duelli vinti, 0,9 intercetti a partita e 0,8 tackle a partita). Numeri simili in fase difensiva, ma la differenza sta nell’impostazione: il giovane difensore del Parma registra statistiche nettamente inferiori con l’89% di passaggi riusciti e solo il 32% di precisione nei lanci lunghi. In stagione ha collezionato 1203 minuti in 17 presenze, ricevendo 3 cartellini gialli e 1 espulsione.

Pietro Comuzzo — Il centrale italiano giovane e roccioso della Fiorentina. Classe 2005 (20 anni), è alto 185 cm, è più abile di Leoni nella costruzione dal basso con l’86% di precisione nei passaggi e il 48% nei lanci lunghi. Dal punto di vista difensivo, però, mostra statistiche peggiori con il 60% di duelli vinti, 0,9 intercetti e 1,3 tackle a partita. In stagione ha totalizzato 2202 minuti in 33 presenze, ricevendo 5 cartellini gialli.

Koni De Winter — Infine, c’è il nome più vicino ai rossoneri: Koni De Winter. Il belga classe 2002, è alto 191 cm. In questa stagione ha collezionato 25 presenze per un totale di 2133 minuti, ricevendo 6 cartellini gialli. Dal punto di vista dell’impostazione ha l’87% di precisione nei passaggi e il 46% nei lanci lunghi. Difensivamente, ha 1 intercetto a partita, 1,3 tackle, 4,6 palle recuperate e il 55% di contrasti vinti.

Chi è il miglior sostituto di Thiaw? — Per capire chi può davvero sostituire Thiaw, oltre alle statistiche bisogna guardare anche con l’occhio. Thiaw è il prototipo del centrale moderno: fisico, bravo in impostazione e abbastanza solido in difesa, anche se ogni tanto commette qualche errore.

Leoni è un difensore molto fisico e forte nei duelli, soprattutto aerei, ma soffre molto in fase di costruzione del gioco. Inoltre, il Parma lo valuta 40 milioni, una cifra alta per un ragazzo di appena 18 anni che deve ancora crescere tanto, anche se è un predestinato. Comuzzo è più bravo a impostare rispetto a Leoni, ma difensivamente è meno efficace. Ha 20 anni e la Fiorentina chiede tra i 30 e i 35 milioni.

De Winter, il belga, è il profilo più completo: un buon mix tra numeri difensivi e capacità di impostare. La sua valutazione è più bassa rispetto agli altri due, ma ha un grande potenziale e soprattutto più esperienza.

Detto questo, il Milan dovrebbe comunque prendere un altro centrale oltre al sostituto di Thiaw, magari un giocatore esperto che possa fare da guida e leader in difesa.