Partenza shock del Milan contro il Chelsea. Sotto di due gol in meno di dieci minuti. Due cross da sinistra e a destra: autogol sfortunato di Coubis e rete di Joao Pedro. Milan in dieci dopo 18 minuti per un fallo di Coubis su Joao Pedro. Milan che passa a quattro dietro, ma fa evidente fatica a creare qualsiasi cosa. Difesa del Milan che non sa dove girarsi: troppi giocatori del Chelsea lasciati soli. Qualche segnale dei rossoneri alla fine del primo tempo, specialmente grazie alla voglia di Leao e Saelemaekers. Secondo tempo che parte sempre col Chelsea in pressing e il Milan basso. Ancora Leao a illuminare il Milan: assist magico sprecato da Fofana. Gol di Delap su rigore (dubbio) al 67'. Accorcia le distanze Fofana. Finisce 4-1 con doppietta di Delap. Ecco le nostre pagelle. PROSSIMA SCHEDA