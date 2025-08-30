Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, tre talenti rossoneri convocati in Nazionale U19: ecco chi sono

ULTIME MILAN NEWS

Milan, tre talenti rossoneri convocati in Nazionale U19: ecco chi sono

Milan, tre talenti rossoneri convocati in Nazionale U19: ecco chi sono - immagine 1
Tre giovani talenti del Milan sono stati convocati nella nazionale italiana Under 19. Il CT Bollini ha chiamato...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Tre giovani talenti del Milan sono stati convocati nella nazionale italiana Under 19. Il CT Bollini ha chiamato Mattia Cappelletti, Alex Castiello e Simone Lontani per partecipare a un torneo in Croazia.

Italia Under19, Bollini convoca ben tre giocatori del Milan: ecco chi sono

—  

LEGGI ANCHE: Milan, Saelemaekers: vero esempio di Milanismo. Ormai è un top player>>>

I tre rossoneri scenderanno in campo per un quadrangolare internazionale dove l'Italia affronterà i padroni di casa, la Germania e la Repubblica Ceca. Questo torneo rappresenta un'importante occasione di crescita per i giovani calciatori e un'ulteriore conferma del buon lavoro svolto dal settore giovanile del Milan.

© RIPRODUZIONE RISERVATA