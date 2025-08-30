Milan, tre talenti rossoneri convocati in Nazionale U19: ecco chi sono

Tre giovani talenti del Milan sono stati convocati nella nazionale italiana Under 19. Il CT Bollini ha chiamato Mattia Cappelletti, Alex Castiello e Simone Lontani per partecipare a un torneo in Croazia.
I tre rossoneri scenderanno in campo per un quadrangolare internazionale dove l'Italia affronterà i padroni di casa, la Germania e la Repubblica Ceca. Questo torneo rappresenta un'importante occasione di crescita per i giovani calciatori e un'ulteriore conferma del buon lavoro svolto dal settore giovanile del Milan.
