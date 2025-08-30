Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Ex Milan, Cutrone saluta il Como: “Qui sono diventato uomo e papà, non è un addio”

EX MILAN

Ex Milan, Cutrone saluta il Como: “Qui sono diventato uomo e papà, non è un addio”

Ex Milan, Cutrone saluta il Como: “Qui sono diventato uomo e papà, non è un addio” - immagine 1
Patrick Cutrone saluta il Como e si trasferisce al Parma in prestito, a caccia di maggiore spazio: il messaggio dell'ex attaccante del Milan
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Patrick Cutrone saluta il Como e si trasferisce al Parma in prestito, a caccia di maggiore spazio. L'ex attaccante del Milan lascia a malincuore la sua terra d'origine, dopo essere stato protagonista della promozione in Serie A. Attraverso il proprio profilo Instagram, Cutrone ha voluto dedicare un sentito messaggio a tutti i tifosi e alla sua città:

L'addio commosso di Cutrone al Como: "Como sarà sempre casa"

—  

"Ci sono legami che non finiscono mai. Da casa non te ne vai mai per davvero, perché casa la porti dentro, ovunque tu vada. Como è la mia casa: qui sono nato, qui sono cresciuto, qui c’è la mia famiglia e qui sono diventato uomo, marito e papà. Sono stati tre anni intensi, nei quali abbiamo fatto la storia di questo club insieme. Momenti vissuti con e per questa maglia che rimarranno indelebili per sempre: gioie, sacrifici, battaglie, tutte affrontate con orgoglio e passione".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, Saelemaekers: vero esempio di Milanismo. Ormai è un top player>>>

Conclude: "Grazie a tutti coloro che hanno fatto parte di questo percorso. E voi, tifosi, sappiate che con la vostra passione ed energia avete reso tutto ancora più speciale. Le strade della vita possono prendere direzioni diverse, ma le radici rimangono solide e immutate. Como sarà sempre casa".

Leggi anche
Milan, tre talenti rossoneri convocati in Nazionale U19: ecco chi sono
Italia U21, Baldini dirama i convocati: presenti due talenti del Milan

© RIPRODUZIONE RISERVATA