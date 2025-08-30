Ex Milan, Cutrone saluta il Como: “Qui sono diventato uomo e papà, non è un addio”

L'addio commosso di Cutrone al Como: "Como sarà sempre casa"

"Ci sono legami che non finiscono mai. Da casa non te ne vai mai per davvero, perché casa la porti dentro, ovunque tu vada. Como è la mia casa: qui sono nato, qui sono cresciuto, qui c’è la mia famiglia e qui sono diventato uomo, marito e papà. Sono stati tre anni intensi, nei quali abbiamo fatto la storia di questo club insieme. Momenti vissuti con e per questa maglia che rimarranno indelebili per sempre: gioie, sacrifici, battaglie, tutte affrontate con orgoglio e passione".