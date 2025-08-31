Calciomercato Milan, il Marsiglia non concede sconti per Rabiot

Calciomercato, Longo: "Milan al lavoro con l'agente di Rabiot per trovare un accordo"

Nonostante sia fuori dai piani e debba essere ceduto, il club francese non intende abbassare le pretese: la richiesta è di 15 milioni di euro. Il Milan, però, sta lavorando insieme all’entourage del giocatore — rappresentato dalla madre Veronique Rabiot — per cercare di ridurre la cifra e trovare anche un accordo sull'ingaggio del giocatore e sulle commissioni dell'operazione.