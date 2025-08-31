Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, il Marsiglia non concede sconti per Rabiot

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, il Marsiglia non concede sconti per Rabiot

Calciomercato Milan, il Marsiglia non concede sconti per Rabiot - immagine 1
Calciomercato Milan, Rabiot resta un obiettivo: il Marsiglia non concede sconti, il club rossonero lavora con l’entourage del francese.
Francesco De Benedittis

Come riportato dal noto esperto di calciomercato Daniele Longo, il Marsiglia non concede sconti per Adrien Rabiot. Il centrocampista francese, richiesta espressa di Massimiliano Allegri per completare il centrocampo rossonero, è fuori rosa al Marsiglia a seguito di una rissa con un compagno di squadra.

Calciomercato, Longo: "Milan al lavoro con l'agente di Rabiot per trovare un accordo"

—  

Nonostante sia fuori dai piani e debba essere ceduto, il club francese non intende abbassare le pretese: la richiesta è di 15 milioni di euro. Il Milan, però, sta lavorando insieme all’entourage del giocatore — rappresentato dalla madre Veronique Rabiot — per cercare di ridurre la cifra e trovare anche un accordo sull'ingaggio del giocatore e sulle commissioni dell'operazione.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, Moretto: “Trattativa avanzata con l’entourage di Rabiot”. Da Marsiglia …

Ecco le parole di Longo su X: "Milan-Rabiot, contatto con il Marsiglia che non vuole concedere sconti rispetto ai 15 milioni concordati per la cessione. Contatti con la mamma-agente per cercare accordo su ingaggio e commissioni"

© RIPRODUZIONE RISERVATA