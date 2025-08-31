Pianeta Milan
Gli insegnamenti di Zaccheroni e le vittorie con il Milan: Roque Junior compie 49 anni

L’ex difensore rossonero ha alternato ottime prestazioni a rendimenti sottotono. Ricordiamo insieme gli anni passati da giocatore del Milan
Roque Júnior ha disputato ben 44 partite totali con la maglia rossonera. A Milano è riuscito a vincere una Coppa Italia (2002-2003) e una Uefa Champions League (2002-2003) sotto gli ordini di Carlo Ancelotti. Diventato campione del Mondo con il Brasile in occasione della manifestazione in Corea nel 2002.

Proprio durante la finale della ‘Coppa dei Campioni’ contro la Juventus il 28 maggio 2003, è subentrato prendendo il posto di Costacurta infortunato. Nonostante avesse anche lui problemi fisici, ha resistito fino alla lotteria ai calci di rigore, contribuendo al successo finale.

Durante la premiazione Costacurta e Rui Costalasciarono il posto per ultimo di salire sul palco per alzare poi la coppa. Nonostante la vittoria in finale, Roque ha collezionato poche presenze in Europa, entrando in campo nella finale quasi ‘per caso’.

Arrivato nel 2000 dal Palmeiras per 8,5 milioni di euro, è stato paragonato a delle leggende come Franco Baresie Aldair. Con la maglia della nazionale ha fornito sempre buone prestazioni, ma non è mai riuscito ad arrivare a grandi livelli.

Ancora oggi, il calciatore brasiliano ricorda con piacere gli anni passati al Milan: “Il mio Milan non era una squadra, era una Nazionale, dove leader come Rui Costa, Leonardo e Bierhoff convivevano con rigorose regole di disciplina e un forte spirito di gruppo, alimentato anche dalla presenza motivante di Berlusconi”.

Appena arrivato in Italia, Roque ha dovuto adattarsi sin dall’inizio al calcio italiano, più tattico rispetto a quello sudamericano. Zaccheroni è stato un uomo di grande fiducia: “Il grande punto di riferimento al Milan era Zaccheroni… mi insegnò molto sotto l’aspetto difensivo… ridurre gli spazi del campo”.

Ha ricevuto alcune critiche dai tifosi in alcune partite, soprattutto una sfida contro l’Udinese in cui, secondo alcuni, è stata “una delle più vergognose mai viste in rossonero”. Nel 2003-2004 lascia il Milan per girare altrove in prestito: prima al Leeds, poi al Siena, lasciando la società rossonera dopo alcuni mesi.

Dopo essersi ritirato dal calcio giocato, Roque diventa allenatore dell’XV de Piracicaba. Dal 2016 è entrato a far parte delle giovanili della Lazio come collaboratore.

(A cura di Vito Pio Romagno)

