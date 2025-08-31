Calciomercato Milan, c’è il sì di Gomez. Si tratta con il Liverpool: le cifre

Calciomercato Milan, Accomando svela i dettagli della trattativa per Joe Gomez—
A Gomez è stato proposto un contratto fino al 2029 da 3,5 milioni di euro più bonus a stagione. Ora il Milan cercherà di trovare un’intesa con il Liverpool per chiudere l’operazione nel minor tempo possibile. La richiesta dei Reds si aggira intorno ai 15 milioni di euro e la trattativa riguarda una cessione a titolo definitivo.
Ecco le parole di Accomando: "Milan, c'è il si di Gomez. Si tratta con il Liverpool, che chiede 15M di sterline. Si tratta per una cessione a titolo definitivo, con Gomez che firmerebbe un contratto fino al 2029 a circa 3.5M più bonus".
