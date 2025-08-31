Calciomercato Milan, c’è il sì di Gomez. Si tratta con il Liverpool: le cifre

Pianeta Milan
Calciomercato Milan: Gomez apre ai rossoneri. Trattativa con il Liverpool per il difensore, ecco le possibili cifre.
Francesco De Benedittis

Il Milan, nelle ultime ore di calciomercato e vista la necessità di rinforzi numerici in difesa, ha deciso di accelerare con decisione per Joe Gomez, difensore inglese del Liverpool.

Secondo quanto riportato dal noto esperto di mercato Orazio Accomando, i rossoneri avrebbero già presentato una prima offerta, forti anche dell’apertura totale del giocatore verso i colori rossoneri.

Calciomercato Milan, Accomando svela i dettagli della trattativa per Joe Gomez

 A Gomez è stato proposto un contratto fino al 2029 da 3,5 milioni di euro più bonus a stagione. Ora il Milan cercherà di trovare un’intesa con il Liverpool per chiudere l’operazione nel minor tempo possibile. La richiesta dei Reds si aggira intorno ai 15 milioni di euro e la trattativa riguarda una cessione a titolo definitivo.

Milan, Moretto: "Trattativa avanzata con l'entourage di Rabiot". Da Marsiglia …

Ecco le parole di Accomando: "Milan, c'è il si di Gomez. Si tratta con il Liverpool, che chiede 15M di sterline. Si tratta per una cessione a titolo definitivo, con Gomez che firmerebbe un contratto fino al 2029 a circa 3.5M più bonus".

