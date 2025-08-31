Pianeta Milan
Mercato Milan, sfumato Akanji si punta su Joe Gomez: ma la trattativa è un domino

Il mercato del Milan si complica. Sfumato Akanji, la dirigenza rossonera ha virato su un nuovo nome per la difesa: Joe Gomez del Liverpool
Alessia Scataglini
Il mercato del Milan si complica e si trasforma in una serie di incastri. Sfumato l'obiettivo principale Manuel Akanji, la dirigenza rossonera ha virato su un nuovo nome per la difesa: Joe Gomez del Liverpool.

Sfumato Akanji, il Milan tenta il colpo Gomez: la trattativa è legata al Crystal Palace

Secondo quanto riportato da diverse fonti di mercato, i Reds avrebbero aperto alla cessione del difensore, ma a una condizione: l'affare si può chiudere solo dopo che il Liverpool avrà acquistato un degno sostituto. Il candidato principale a vestire la maglia del club inglese sarebbe Marc Guehi del Crystal Palace.

La trattativa per Gomez si trasforma così in un vero e proprio "effetto domino". Il Milan dovrà attendere che il Liverpool completi a sua volta la sua operazione in entrata, rendendo l'affare una corsa contro il tempo in queste ultime ore di mercato.

