Calciomercato Milan, Pedullà: “Contatti diretti con il Marsiglia per Rabiot”

Calciomercato Milan, Pedullà: Rabiot nel mirino. Allegri lo vuole a tutti i costi, contatti in corso col Marsiglia e l’entourage.

Come riportato da diversi esperti di calciomercato, e confermato anche da Alfredo Pedullà sul proprio profilo X, il Milan è ancora al lavoro in queste ultime ore di mercato per completare numerose operazioni, tra cui l’inserimento di una mezz’ala.

Il nome sul quale i rossoneri stanno lavorando con maggiore intensità è quello di Adrien Rabiot, centrocampista francese in rottura totale con l’ambiente del Marsiglia e messo fuori rosa dopo una rissa con un compagno di squadra.