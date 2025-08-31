Pianeta Milan
Calciomercato Milan, Pedullà: “Contatti diretti con il Marsiglia per Rabiot”

Francesco De Benedittis

Come riportato da diversi esperti di calciomercato, e confermato anche da Alfredo Pedullà sul proprio profilo X, il Milan è ancora al lavoro in queste ultime ore di mercato per completare numerose operazioni, tra cui l’inserimento di una mezz’ala.

Il nome sul quale i rossoneri stanno lavorando con maggiore intensità è quello di Adrien Rabiot, centrocampista francese in rottura totale con l’ambiente del Marsiglia e messo fuori rosa dopo una rissa con un compagno di squadra.

Secondo Pedullà, il Milan è in contatto diretto con il club francese per valutare la fattibilità dell’operazione, che dovrebbe aggirarsi sui 12-15 milioni di euro. Contatti continui anche con l’entourage del giocatore, rappresentato dalla madre, Veronique Rabiot.

Il francese è una richiesta esplicita del tecnico Massimiliano Allegri ai dirigenti rossoneri. Vedremo se il tecnico livornese sarà accontentato. Ecco le parole di Pedullà: "Rabiot: dialoghi diretti Milan-OM (e mamma-agente)"

