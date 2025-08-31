Calciomercato Milan, Pedullà: “Contatti diretti con il Marsiglia per Rabiot”

Calciomercato Milan, si insiste per Rabiot: contatti continui con l'agente e il Marsiglia—
Secondo Pedullà, il Milan è in contatto diretto con il club francese per valutare la fattibilità dell’operazione, che dovrebbe aggirarsi sui 12-15 milioni di euro. Contatti continui anche con l’entourage del giocatore, rappresentato dalla madre, Veronique Rabiot.
Il francese è una richiesta esplicita del tecnico Massimiliano Allegri ai dirigenti rossoneri. Vedremo se il tecnico livornese sarà accontentato. Ecco le parole di Pedullà: "Rabiot: dialoghi diretti Milan-OM (e mamma-agente)"
