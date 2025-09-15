Pianeta Milan
Milan, San Siro in piedi per Modric: il centrocampista conquista i tifosi

Molti erano scettici sul suo arrivo, altri erano fomentati per aver preso e portato a casa un giocatore come Luka Modric. I dubbi erano tanti e, forse, anche leciti: sull'età il numero scritto è 40, non proprio un 'giovincello'. Ma l'impatto che sta avendo 'Il Maestro' in Serie A è, a dir poco, fenomenale.

Milan, Modric conquista San Siro

Contro il Bologna, il centrocampista croato, vincitore del pallone d'oro nel 2018, è stato il faro del centrocampo, autore del gol che ha concesso ai ragazzi di Allegri di strappare 3 punti importantissimi. "Dove sono quelli che parlavano di un altro inutile dinosauro nel campionato italiano?" scrive Bucchioni nel suo editoriale su TMW.

I dubbi dei tifosi erano, più che altro, indirizzati sulla capacità di reggere tutti i 90 minuti ogni weekend, ma la risposta, come detto da Bucchioni stesso, non è arrivata a tardare: "La risposta è arrivata puntuale da uno splendido quarantenne che pensa, disegna calcio, segna e ha ancora la forza per giocare novanta minuti." Ebbene si, perché il Maestro è riuscito a sfornare un'altra prestazione sublime, condita da un gol e dal titolo di MVP della serata, con un San Siro totalmente "in piedi per rendere omaggio a uno degli ultimi geni del pallone." E allora non ci resta che metterci seduti e goderci, finchè possiamo, un calciatore dai piedi d'oro.

