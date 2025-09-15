Milan, Allegri sta trovando l’equilibrio: cosa farà con Jashari?

Milan, Ardon Jashari è al momento infortunato e dovrebbe rientrare tra un paio di mesi, ma come lo utilizzerà Massimiliano Allegri? Occhio agli incastri del centrocampo rossonero
Il Milan di Massimiliano Allegri sta lentamente iniziando a ingranare: i rossoneri hanno conquistato 6 punti in tre partite di Serie A e non hanno subito gol nelle ultime due vittorie contro Lecce (0-2) e contro il Bologna (1-0). Ottimi segnali dopo i dubbi nati dalla sconfitta casalinga contro la Cremonese (1-2). Ebbene, il Milan sembrerebbe che stia trovando un suo equilibrio, una parola tanto cercata da più stagioni, specialmente durante l'ultima con Fonseca e poi Conceicao in panchina. Con il ritorno di Allegri sono già calati i numeri di gol subiti e non solo grazie al lavoro della difesa.
Milan, Jashari: quale posto a centrocampo?
A centrocampo gli ingranaggi del Milan comunicato a funzionare, così come le gerarchie: Modric e Rabiot sembrano titolari fissi con Allegri che apprezza molto anche Loftus-Cheek. Ricci, che è entrato benissimo contro il Bologna, potrebbe giocarsi l'altro ruolo da mezzala proprio con l'inglese e con Fofana. C'è un altro centrocampista per cui il Milan ha speso molto in estate che in questo momento non è disponibile. Stiamo parlando ovviamente di Ardon Jashari, per cui i rossoneri hanno investito più di 30 milioni in estate.