Milan, Allegri sta trovando l’equilibrio: cosa farà con Jashari?

Jashari è al momento infortunato: il centrocampista svizzero ha subito una brutta frattura in allenamento prima della partita contro il Lecce e dovrebbe stare fermo per almeno un paio di mesi. Quando tornerà a pieno regime, quanto spazio avrà? Certo è difficile fare pronostici al momento, ma il centrocampo del Milan è sicuramente il reparto più qualitativo e pieno della squadra. Non sarà un compito facile quello di Allegri: Jashari potrebbe diventare il vice di Modric per prenderne poi il testimone quando il croato se ne andrà? E' una possibilità, soprattutto se Ricci dovesse giocarsi le sue carte da mezzala e non da mediano.