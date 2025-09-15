Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, Allegri sta trovando l’equilibrio: cosa farà con Jashari?

ULTIME MILAN NEWS

Milan, Allegri sta trovando l’equilibrio: cosa farà con Jashari?

Milan, Allegri sta trovando l'equilibrio: cosa farà con Jashari?
Milan, Ardon Jashari è al momento infortunato e dovrebbe rientrare tra un paio di mesi, ma come lo utilizzerà Massimiliano Allegri? Occhio agli incastri del centrocampo rossonero
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il Milan di Massimiliano Allegri sta lentamente iniziando a ingranare: i rossoneri hanno conquistato 6 punti in tre partite di Serie A e non hanno subito gol nelle ultime due vittorie contro Lecce (0-2) e contro il Bologna (1-0). Ottimi segnali dopo i dubbi nati dalla sconfitta casalinga contro la Cremonese (1-2). Ebbene, il Milan sembrerebbe che stia trovando un suo equilibrio, una parola tanto cercata da più stagioni, specialmente durante l'ultima con Fonseca e poi Conceicao in panchina. Con il ritorno di Allegri sono già calati i numeri di gol subiti e non solo grazie al lavoro della difesa.

Milan, Jashari: quale posto a centrocampo?

—  

A centrocampo gli ingranaggi del Milan comunicato a funzionare, così come le gerarchie: Modric e Rabiot sembrano titolari fissi con Allegri che apprezza molto anche Loftus-Cheek. Ricci, che è entrato benissimo contro il Bologna, potrebbe giocarsi l'altro ruolo da mezzala proprio con l'inglese e con Fofana. C'è un altro centrocampista per cui il Milan ha speso molto in estate che in questo momento non è disponibile. Stiamo parlando ovviamente di Ardon Jashari, per cui i rossoneri hanno investito più di 30 milioni in estate.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, Maignan infortunato. I tifosi in coro: "Lanciate Torriani". Ecco i pro>>>

Jashari è al momento infortunato: il centrocampista svizzero ha subito una brutta frattura in allenamento prima della partita contro il Lecce e dovrebbe stare fermo per almeno un paio di mesi. Quando tornerà a pieno regime, quanto spazio avrà? Certo è difficile fare pronostici al momento, ma il centrocampo del Milan è sicuramente il reparto più qualitativo e pieno della squadra. Non sarà un compito facile quello di Allegri: Jashari potrebbe diventare il vice di Modric per prenderne poi il testimone quando il croato se ne andrà? E' una possibilità, soprattutto se Ricci dovesse giocarsi le sue carte da mezzala e non da mediano.

Leggi anche
Ex Milan, già ostacoli per Calabria: esonerato l’allenatore del Panathinaikos
Milan, Pavlovic festeggia nonostante l’infortunio: il post social del serbo

© RIPRODUZIONE RISERVATA