De Winter dopo l’esordio: “Bella la prima, felice di fare il mio debutto!”

Notte di esordi in Casa Milan . Oltre alla vittoria contro il Bologna , arrivata grazie ad un gol del fuoriclasse Luka Modric , arrivato nel secondo tempo su assist del belga Saelemaekers , e la polemica legata al mancato rigore concesso ai ragazzi di Allegri , sono due i rossoneri che hanno fatto il loro esordio a San Siro con la casacca del Milan : Adrien Rabiot e Koni De Winter .

Milan, De Winter parla sui social

Il centrocampista francese è partito titolare, mentre il difensore, classe 2002, è entrato nella ripresa a causa di un infortunio improvviso del centrale serbo, Strahinja Pavlovic. Dopo aver fornito una prestazione brillante, il giovane rossonero ha voluto 'festeggiare'. Sul proprio profilo Instagram il ragazzo, nel post partita, ha pubblicato una serie di foto che lo ritraevano sul terreno di gioco con la propria squadra. Una descrizione breve ma intensa e sincera accompagna il post: