Milan, che impatto per Nkunku: ora il francese cerca il posto fisso

Christopher Nkunku, attaccante francese classe 1997 che il Milan ha acquistato a titolo definitivo dal Chelsea per 37 milioni di euro più bonus nell'ultimo calciomercato estivo, ha esordito ufficialmente in maglia rossonera domenica sera a 'San Siro'. L'ex anche di PSG e RB Lipsia, infatti, è subentrato all'85' a Santiago Giménez e ha impiegato davvero pochissimo per lasciare il suo segno nel match contro il Bologna di Vincenzo Italiano. Ne ha parlato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola.