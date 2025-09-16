Milan, che impatto per Nkunku: ora il francese cerca il posto fisso

L'impressione è che Nkunku possa rivelarsi un giocatore davvero importante per le fortune del Milan di Massimiliano Allegri. Nello spogliatoio, ha commentato il quotidiano sportivo nazionale, ha portato esperienza e personalità. D'altronde, ha già vinto 14 titoli in tre Paesi diversi (Francia, Germania e Inghilterra). Cerca il poker in Italia, certo, ma, prima ancora, Nkunku va a caccia del posto fisso. Un talento come il suo, infatti, non può essere considerato soltanto una riserva di lusso. E Allegri pensa a un cambio dell'assetto tattico per inserirlo.
Allegri potrebbe inserirlo in formazione togliendo un mediano—
Il suo Milan, infatti, potrebbe passare dal 3-5-2 al 3-4-2-1 o 3-4-1-2, con un mediano in meno e uno Nkunku in più nella formazione titolare. Giocherebbe, così, con Pulisic e Rafael Leão, da trequartista nel primo caso e da punta nel secondo, con l'esclusione di Giménez dalla formazione titolare. E chissà che qualcosa del genere non si inizi a vedere già da Udinese-Milan del prossimo sabato 20 settembre.
