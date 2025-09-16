Vendita San Siro, sconto ridotto per Milan e Inter: l’opinione dei club

Pianeta Milan
Si procede verso la vendita dello stadio di San Siro e delle aree circostanti a Milan e Inter: si deve chiudere tutto entro il 30 settembre
Questa mattina Giuseppe Sala, Sindaco di Milano, ha annunciato l'accordo con Milan e Inter per la vendita dello stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro e delle aree circostanti ai due club. Una condizione necessaria affinché le società, poi, possano procedere alla demolizione - parziale - dello storico impianto meneghino per realizzare, in quella zona, un nuovo stadio condiviso. Più moderno e funzionale, che risponda alle esigenze (sportive ed economiche) del calcio del nuovo millennio.

Chiusa la trattativa, la delibera sul tema arriverà alla Giunta Comunale, con tutta probabilità, nella giornata di domani. Il quotidiano 'Repubblica' oggi in edicola, intanto, ha svelato una novità. Sconto ridotto per Milan e Inter sui 197 milioni di euro dell'acquisizione di stadio e aree (costo stabilito dall'Agenzia delle Entrate) perché il Comune di Milano comparteciperà alle bonifiche e alle demolizioni per 22 milioni di euro anziché per i 36 chiesti dalle squadre in base alla Legge sugli Stadi.

Milan e Inter, pertanto, dovranno sborsare 14 milioni di euro in più rispetto a quanto previsto. Perché il Comune ne darà solo 22? Questo perché, come si legge su 'Repubblica', pagherà spese per il verde e la viabilità e non soltanto qualcosa di cui beneficeranno soltanto i privati, ovvero, "il frammento di 'Meazza' che diventerà la porta d’ingresso di tutta la nuova area San Siro".

Qual è il pensiero di Milan e Inter a tal proposito? Secondo il quotidiano generalista, in un investimento complessivo da 1,2 miliardi di euro, non saranno 14 milioni di euro a far cambiare idea ai due club. Avanti così, dunque. Dopo l'approvazione della delibera in Giunta, ci saranno due passaggi in Commissione e, alla fine, l'ultimo step in Consiglio Comunale per la vendita di San Siro a Milan e Inter. Andrà chiuso tutto, secondo previsioni, prima del 30 settembre.

