Vendita San Siro, sconto ridotto per Milan e Inter: l’opinione dei club

Milan e Inter, pertanto, dovranno sborsare 14 milioni di euro in più rispetto a quanto previsto. Perché il Comune ne darà solo 22? Questo perché, come si legge su 'Repubblica', pagherà spese per il verde e la viabilità e non soltanto qualcosa di cui beneficeranno soltanto i privati, ovvero, "il frammento di 'Meazza' che diventerà la porta d’ingresso di tutta la nuova area San Siro".

Qual è il pensiero di Milan e Inter a tal proposito? Secondo il quotidiano generalista, in un investimento complessivo da 1,2 miliardi di euro, non saranno 14 milioni di euro a far cambiare idea ai due club. Avanti così, dunque. Dopo l'approvazione della delibera in Giunta, ci saranno due passaggi in Commissione e, alla fine, l'ultimo step in Consiglio Comunale per la vendita di San Siro a Milan e Inter. Andrà chiuso tutto, secondo previsioni, prima del 30 settembre.