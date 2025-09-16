Grande entusiasmo per Modric, il paragone per Torriani e il punto sul Var e Fabbri. Franco Ordine parla del Milan nel suo editoriale per 'Il Giornale'

Il giornalista Franco Ordine è pazzo di Luka Modric e lo descrive come: "Un faro che sta illuminando l'attraversamento del deserto da parte dell'ultimo Milan", queste le sue parole sul centrocampista del Milan nel suo pezzo per 'Il Giornale'. Ordine continua e parla dell'infortunio di Maignan, che, secondo il giornalista, gli procurerà una sosta prolungata.