Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Milan, Ordine: “Torriani? Ecco quando può giocare”. Il ‘retroscena’ su Donnarumma

ULTIME MILAN NEWS

Milan, Ordine: “Torriani? Ecco quando può giocare”. Il ‘retroscena’ su Donnarumma

Milan, Ordine rivela: 'Torriani? Lo chiamano il nuovo Donnarumma'. Su Fabbri ...
Grande entusiasmo per Modric, il paragone per Torriani e il punto sul Var e Fabbri. Franco Ordine parla del Milan nel suo editoriale per 'Il Giornale'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il giornalista Franco Ordine è pazzo di Luka Modric e lo descrive come: "Un faro che sta illuminando l'attraversamento del deserto da parte dell'ultimo Milan", queste le sue parole sul centrocampista del Milan nel suo pezzo per 'Il Giornale'. Ordine continua e parla dell'infortunio di Maignan, che, secondo il giornalista, gli procurerà una sosta prolungata.

Milan, Ordine su Torriani e non solo

—  

Spazio per Torriani? Ordine rivela di come a Milanello lo chiamino il nuovo Donnarumma. Secondo il giornalista, il giovane portiere sarà richiamato dal Milan Futuro e dovrebbe essere il vice di Terracciano, ma potrebbe giocare in Coppa Italia contro il Lecce, partita in programma il prossimo 23 settembre a San Siro.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, Estupinan: segnali molto positivi. E ancora non è al meglio >>>

Poi Ordine chiude con il caos Var per il rigore negato a Nkunku durante Milan-Bologna: "Il problema non è la tecnologia che resta un salvacondotto per il calcio ma l'utilizzo che ne fanno gli uomini. Con un'aggravante: non tutti gli arbitri sono capaci di fare i varisti. Fabbri è uno di questi", conclude così il giornalista.

Leggi anche
Allegri, Modric, Rabiot: al Milan ora tira davvero un’aria buona
Modric, fuoriclasse senza età: imprescindibile per il Milan di Allegri

© RIPRODUZIONE RISERVATA