Zola: “Milan, Modric è un genio nel gestire gioco e palla”

Gianfranco Zola ha parlato di Luka Modric, centrocampista del Milan, in un'intervista rilasciata in esclusiva al quotidiano 'Repubblica'
Gianfranco Zola, ex attaccante per Napoli, Parma e Cagliari in Serie A, nonché del Chelsea in Premier League, ha rilasciato un'intervista in esclusiva al quotidiano 'Repubblica' oggi in edicola. Zola, attuale vicepresidente della Lega Pro, per l'occasione ha anche parlato del clamoroso impatto avuto, nel massimo campionato italiano, da Kevin De Bruyne e Luka Modric, arrivati a parametro zero rispettivamente nel Napoli e nel Milan dopo anni di successi nel Manchester City e nel Real Madrid.
Zola: "De Bruyne il più forte al mondo per visione e assist in 20 metri"
—
Ecco le parole di Zola sui due grandi vecchi della nostra Serie A: "Ottimo calcio per tutti. Kevin è il più forte al mondo per visione e assist negli ultimi venti metri. Modric è un genio nel gestire gioco e palla. Mi auguro che nei nostri settori giovanili si prenda ispirazione da questi campioni".