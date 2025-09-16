Zola: “Milan, Modric è un genio nel gestire gioco e palla”

Gianfranco Zola, ex attaccante per Napoli, Parma e Cagliari in Serie A, nonché del Chelsea in Premier League, ha rilasciato un'intervista in esclusiva al quotidiano 'Repubblica' oggi in edicola. Zola, attuale vicepresidente della Lega Pro, per l'occasione ha anche parlato del clamoroso impatto avuto, nel massimo campionato italiano, da Kevin De Bruyne e Luka Modric, arrivati a parametro zero rispettivamente nel Napoli e nel Milan dopo anni di successi nel Manchester City e nel Real Madrid.